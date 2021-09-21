В Банке России объяснили, как можно распознать фальшивку

Зачастую мошенники подделывают пятитысячные купюры. Как правило, такими фальшивками расплачиваются на маленьких рынках, заправках — везде, где нет специальной техники для проверки банкнот.

Первое, что нужно сделать, когда вам в руки попадает банкнота — внимательно осмотреть её.

«На просвет на банкноте проявляются водяные знаки — цифры номинала и многотоновые, объёмные портреты исторических личностей, а также микроперфорация. На 100-, 500-, 1000-рублевых и пятитысячных банкнотах видно цифровое обозначение номинала из микроотверстий в виде ярких точек. Бумага в месте их расположения не должна быть шероховатой на ощупь», — пояснил Владимир Кныш.

Также при наклоне на купюрах крупных номиналов можно увидеть тонкую полоску полимерной плёнки с повторяющимся обозначением номинала — защитную нить. На купюрах достоинством 1000, 2000 и 5000 рублей ещё есть переливающийся герб — при наклоне по нему перекатывается сверкающая полоса.

На ощупь настоящую купюру можно опознать по выпуклым элементам — это эмблема Банка России, текст «Билет Банка России» и штрихи по краям.

Проверить деньги можно и с помощью смартфона. Для этого необходимо скачать бесплатное приложение «Банкноты Банка России».