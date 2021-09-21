В Банке России объяснили, как можно распознать фальшивку
В Банке России объяснили, как можно распознать фальшивку
Первый заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Кныш рассказал, как можно легко отличить фальшивые банкноты от подлинных.
Зачастую мошенники подделывают пятитысячные купюры. Как правило, такими фальшивками расплачиваются на маленьких рынках, заправках — везде, где нет специальной техники для проверки банкнот.
Первое, что нужно сделать, когда вам в руки попадает банкнота — внимательно осмотреть её.
«На просвет на банкноте проявляются водяные знаки — цифры номинала и многотоновые, объёмные портреты исторических личностей, а также микроперфорация. На 100-, 500-, 1000-рублевых и пятитысячных банкнотах видно цифровое обозначение номинала из микроотверстий в виде ярких точек. Бумага в месте их расположения не должна быть шероховатой на ощупь», — пояснил Владимир Кныш.
Также при наклоне на купюрах крупных номиналов можно увидеть тонкую полоску полимерной плёнки с повторяющимся обозначением номинала — защитную нить. На купюрах достоинством 1000, 2000 и 5000 рублей ещё есть переливающийся герб — при наклоне по нему перекатывается сверкающая полоса.
На ощупь настоящую купюру можно опознать по выпуклым элементам — это эмблема Банка России, текст «Билет Банка России» и штрихи по краям.
Проверить деньги можно и с помощью смартфона. Для этого необходимо скачать бесплатное приложение «Банкноты Банка России».