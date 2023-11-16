В Банке России сообщают о новой схеме мошенничества

Как сообщают в Центробанке, мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России. Страницы содержат реальные данные руководителей – фамилия, имя, отчество, фото – эти сведения берутся из интернета и выглядят максимально достоверно. Используя фальшивые аккаунты, злоумышленники отправляют сообщения руководителям или заместителям различных крупных компаний или государственных органов. В письмах они просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства. Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета.

Банк России предупреждает: сотрудники регулятора не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов. Обо всех подобных случаях мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Схема может быть применима и к обычным гражданам. Например, за счёт создания поддельных аккаунтов друзей человека в социальных сетях.

Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать посторонним людям личные и финансовые данные, под каким бы предлогом и каким бы способом их ни пытались узнать. Не нужно совершать никаких денежных операций по просьбе незнакомых лиц. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счёте необходимо самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.