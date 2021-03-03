В банке вакансий краевой службы занятости появляется всё больше вакансий от предприятий Арктической зоны

По данным краевого Центра занятости, за 2021 год уже более тысячи человек устроились на работу в Арктике на постоянную основу, а это на 250 человек больше, чем в 2020 году. Как правило, это - водители, специалисты, бухгалтеры, администраторы, продавцы, менеджеры, рабочие на геофизических работах, горнорабочие очистного забоя, машинисты в торговых и строительных компаниях, обрабатывающих производствах, транспортных предприятиях и учреждениях образования. Отметим, что для жителей других регионов могут быть устроены онлайн-собеседования или ярмарки вакансий.

Сегодня развитию Арктической зоны уделяется особое внимание. Потому ещё ближайшие лет семь на инвестиционные проекты понадобится большое количество рабочих.

«Это проекты компаний «Медвежий ручей», «Северная звезда», «Таймырнефтегаз», «Ванкорнефть». Одним из крупнейших станет проект «Восток-Ойл». Важно сориентировать молодёжь на получение профессий, которые будут востребованы, создавать условия для трудовой мобильности граждан. Также необходимо повышать привлекательность арктических городов, что и закреплено в четырёхстороннем соглашении, подписанном правительством РФ, правительством края, администрацией Норильска и «Норникелем», – отметил руководитель краевого Агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.

С актуальным списком вакансий можно ознакомиться на портале «Работа в России» или в ближайшем центре занятости.