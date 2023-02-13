В банке ВТБ сообщают о новом виде мошенничества

Активность мошенничества была зафиксирована в тот момент, когда они начали обзванивать клиентов банка с предложением скачать новое приложение. Банк предупреждает: подобные ресурсы являются фишинговыми и несут угрозу финансовой безопасности.

«Мы ежедневно мониторим магазины приложений на предмет появления фейковых ресурсов, маскирующихся под ВТБ Онлайн. Сегодня наши специалисты зафиксировали регистрацию фишингового клона «В Банк: Доступ Онлайн», который создан мошенниками для получения данных о клиентах с последующим выводом средств. Новизна состоит в том, что злоумышленники действуют проактивно и сразу после регистрации приложения стали обзванивать пользователей от имени ВТБ с предложением скачать приложение. В данном вопросе ключевое значение имеет скорость – чем быстрее Apple удалит этот вредоносный ресурс, тем меньше клиентов станут потенциальными жертвами злоумышленников. Соответствующий запрос в Apple был отправлен с нашей стороны незамедлительно», - комментирует старший вице-президент, директор департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.