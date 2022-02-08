В базовых госпиталях Норильска сейчас находятся 76 пациентов

На городской планёрке Андрей Колин, и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике, сообщил, что общий коечный фонд таких госпиталей — 110 коек, а значит, сейчас свободно около 30% мест.

— Только за два дня — с 5 по 7 февраля — в поликлинику обратились 300 человек, из них 168 — с признаками ОРВИ, — отметил он.

Андрей Колин также напомнил, что со вчерашнего дня закрыты пункты вакцинации при поликлиниках на Солнечном проезде, 7а, и на улице Талнахской, 76, но открылся новый внебольничный пункт на Ленинский проспекте, 16. За вчерашний день в нём привился 71 человек.

В свою очередь, глава города Дмитрий Карасев попросил присутствовавших на планёрочном совещании руководителей учреждений и предприятий напомнить своим сотрудникам о важности вакцинации от коронавируса, отметив, что для создания устойчивой иммунной прослойки требуется привить не менее 80% взрослого населения города.

В Норильске первичную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 81 178 человек (58% взрослого население), ревакцинировались 11 397 горожан. Кроме того, по данным на 7 февраля, реализованы все 200 доз препарата «Спутник М» для подростков.

— Случаи заболевания коронавирусом выявляются ежедневно. Да, люди стали чаще болеть в лёгкой форме. Однако вирус мутирует, и чем быстрее мы от него защитимся, тем спокойнее будет, — заключил градоначальник.