В библиотеке прошла акция «Мы вместе»

Акция получилось очень насыщенной. Ребята углубились в историю и узнали о временах, когда земский староста Козьма Минин и воевода Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение.

Каждый юный посетитель нашёл занятие по душе: кто-то разрисовывал тарелки, кому-то стало интересно изучить технику абстрактной живописи, некоторые ребята приняли участие в патриотической викторине, а другие сделали праздничную открытку.

Также состоялась церемония награждения победителей конкурса «Согласие», который проходил в рамках фестиваля «Парк Таймыра». Третье место заняла Ирина Пономаренко, второе – Леонид Селезнёв, и почётное первое место разделили два участника — Татьяна Градинарова и Иреванли Судабе.