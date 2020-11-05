МАУ ИЦ «Норильские новости»

В библиотеке прошла акция «Мы вместе»

В библиотеке прошла акция «Мы вместе»

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В библиотеке прошла акция «Мы вместе»

Акция имела патриотический характер и была приурочена ко Дню народного единства.

В библиотеке прошла акция «Мы вместе»В библиотеке прошла акция «Мы вместе»В библиотеке прошла акция «Мы вместе»

Акция получилось очень насыщенной. Ребята углубились в историю и узнали о временах, когда земский староста Козьма Минин и воевода Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение.

Каждый юный посетитель нашёл занятие по душе: кто-то разрисовывал тарелки, кому-то стало интересно изучить технику абстрактной живописи, некоторые ребята приняли участие в патриотической викторине, а другие сделали праздничную открытку.

Также состоялась церемония награждения победителей конкурса «Согласие», который проходил в рамках фестиваля «Парк Таймыра». Третье место заняла Ирина Пономаренко, второе – Леонид Селезнёв, и почётное первое место разделили два участника — Татьяна Градинарова и Иреванли Судабе.

5 ноября в 12:17 500
Библиотека НорильскаМы вместе
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