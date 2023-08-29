В благотворительном фонде «69 параллель» стартовала акция «Дети вместо цветов»

Напомним, впервые акция прошла в 2014 году по инициативе педагога одного из московских лицеев. Тогда она предложила родителям своих учеников не дарить на День знаний и День учителя цветы, а лучше переводить эти средства в благотворительные фонды.

Идею охотно поддержали и в других регионах страны. В этом году фонд «69 параллель» предлагает норильчанам присоединиться к акции.

«В этом году мы призываем всех неравнодушных норильчан присоединиться к акции для спасения жизни Мовлюда Абдуллаева, которому необходима срочная пересадка костного мозга стоимостью более трёх миллионов рублей», - сообщила директор благотворительного фонда «69 параллель» Екатерина Галайда.

Поддержать Мовлюда можно прямо сейчас. Сделать это можно на сайте фонда, нажав на кнопку «Помочь сейчас».

Все классы и педагоги, принявшие участие в акции, получат благодарственное письмо, будут отмечены в публикациях в СМИ и на официальных страницах фонда в социальных сетях. Кроме того, специалистами «69 параллели» запланированы уроки добра, экскурсии в экомастерскую «Плавь пластик» и подарки от партнёра фонда экошоурума ShandyCandy.

Руководитель благотворительных программ БФ «69 параллель» Анна Александрова резюмирует: «Присоединившись к этой акции, мы очень хотим, чтобы она стала настоящим уроком добра и взаимопомощи для детей. Мы хотим показать, что благотворительность может быть и в наших привычных делах. Ещё одна из целей акции - объединить учителей, школьников и их родителей через общее желание и дело. Акция «Дети вместо цветов» не просто помогает нам собрать средства для сохранения жизни маленького норильчанина, но также повышает уровень культуры благотворительности в нашем городе».

Зарегистрироваться и узнать подробности об акции можно на сайте фонда.