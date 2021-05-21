В ближайшее время станут известны имена победителей конкурса резидентских проектов творческого сезона 2021-2022

На рассмотрение экспертной комиссии поступило 50 проектных заявок от российских художников и кураторов из России и зарубежья. Конкурсанты работают в различных визуальных жанрах современного искусства и являются достойными представителями 18 городов: Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Воронежа, Лимы (Перу), Нижнего Новгорода, Краснодара, Томска, Смоленска, Красноярска, Милана (Италия) и других. Художники предложили свои идеи для воплощения в Норильске. Имена будущих резидентов объявит Наталья Федянина, куратор PolArt и директор Музея Норильска. Также она анонсирует новый проект «(НЕ)ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ. Ликбез в поддержку современного искусства».

- Предыдущие конкурсы показали очень высокое качество художественных идей, отбирать заявки с каждым разом становилось всё сложнее, - говорит Наталья Федянина. - В разные годы их количество варьировалось от 10 до 30 на место. Мы старались увеличить число возможных победителей, резидентов PolArt. Также мы рады сообщить, что благодаря гранту программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и дополнительным бюджетным средствам творческих гостей у нас в этом сезоне будет больше - отобрано семь проектов современных художников. 24 мая мы подробно расскажем, какие авторы, проекты, истории пройдут в арт-резиденции в ближайшем году.

В юбилейном творческом сезоне увеличился и период реализации художественных идей. Теперь победители программы могут приехать в Норильск для работы и творчества с июня 2021 по февраль 2022 года.

Организационный партнёр арт-резиденции - благотворительный фонд «Территория добра». На развитие проекта Музей Норильска привлекает и собственные средства - это позволяет расширить заявленную программу поддержки современного искусства и самых ярких и смелых проектов.

Попасть на презентацию творческого сезона PolArt можно по предварительной записи. Телефон 8 913 490 4591 (Юлия Римская). В резиденции действуют масочный режим и социальная дистанция.