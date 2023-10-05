В ближайшее время в помещениях на ул. Мира, 2, начнутся ремонтные работы

В городской администрации на Консультационном совете по делам национальностей обсудили результаты работы за отчётный период. Кроме того, начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике Лидия Леу рассказала о текущей работе с помещениями на ул. Мира, 2, выделенными с целью размещения в них национально-культурных общественных объединений города. В здании уже определены кабинеты для занятий хореографией, вокалом, изучения родных и русского языков, а также других видов деятельности. Силами активистов в ближайшее время в них проведут косметический ремонт, чтобы как можно скорее приступить к эксплуатации.

Глава города поручил профильному подразделению мэрии оказать помощь в подготовке сметы для проведения ремонтных работ, а также подготовить проект капитального ремонта помещений, чтобы заложить необходимые средства в муниципальную программу на 2024 год и максимально оперативно реализовать задуманное.

«В перспективе мы получим новый дружный дом для городских национально-культурных объединений с качественным ремонтом, - подчеркнул градоначальник. - Главное, что найдено подходящее место в центре Норильска, уже сейчас люди готовы проводить субботники, наводить порядок своими силами, и это ещё больше объединяет и сплачивает их».

Об оперативной обстановке и миграционной ситуации на территории муниципального образования за восемь месяцев теущего года рассказал начальник местного ОМВД Олег Мусихин.

Осложнений оперативной обстановки в текущем периоде не наблюдалось, а миграционная ситуация не претерпела серьёзных изменений. За указанный период на миграционный учёт поставлено 5729 иностранных граждан, 194 человека оформили российское гражданство. Основной причиной внешней миграции остаётся трудоустройство.