В Большом Норильске готовятся отметить День молодёжи

26 июня в Молодёжном центре Норильска гостей ждёт выступление кавер-группы «Бариста», панк-рок-группы Drunkface, вокальной студии «Мелодист», хореографических коллективов «Микрокосмос» и «Оморфия». Все желающие смогут принять участие в спортивных эстафетах и соревнованиях по волейболу, пострелять в тире и посостязаться в сборке-разборке оружия. А для студенток учебных заведений города пройдет конкурсная программа «А ну-ка, девушки!» в стиле 1980-х.

В Молодёжном центре Кайеркана выступят музыкальные группы «Точка», City А, «Негатив» и танцевальная группа Wonderland. В течение дня гости смогут посетить спортивные мастер-классы и посоревноваться в турнире по настольному теннису.

В Молодёжном центре Талнаха посетителей ждут тематическая фотозона и фейс-арт, там же состоятся турниры по игре в дартс и шахматам, а также кинопоказы.

Все мероприятия пройдут с 12.00 до 21.00.