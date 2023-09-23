В борьбе за кадры

Стартовал новый сезон корпоративного проекта «Профнавигатор». На прошлой неделе ученики 8–11–х классов из Дудинки побывали на профориентационной экскурсии на Надеждинском металлургическом заводе. В музее предприятия ребята узнали об истории завода, основных технологических процессах и производственных профессиях. После школьники побывали на смотровой площадке отделения розлива файнштейна, откуда своими глазами увидели этот процесс.

Будем знакомы

Ежегодно совместно со специалистами Корпоративного университета «Норникель» составляется график посещений промпредприятий, в среднем за учебный год проводится 85 профориентационных экскурсий. За прошлый год предприятия компании посетили 765 школьников, 170 студентов и 102 педагога.

– Подготовка каждой экскурсии включает целый комплекс организационных и методических мероприятий, нацеленных на соблюдение требований безопасности на всех этапах, требующих взаимодействия специалистов разных организаций. На экскурсии сотрудники Корпоративного университета дают школьникам общую информацию о «Норникеле», а работники предприятий знакомят непосредственно с производством и местом подразделения в общем технологическом процессе, — прокомментировала взаимодействие участников главный специалист управления корпоративных проектов ЗФ Анастасия Шутина.

С ноября 2022 года для обучающихся 5–7–х классов городских школ организованы экскурсии в имиджевый центр «Норникеля» в СРК «Арена», где ребята знакомятся с перспективными направлениями развития города и компании, с программой и объектами реновации. В период с ноября по декабрь прошлого года на таких экскурсиях побывали 630 школьников. 90 человек из числа представителей педагогической и родительской общественности побывали на экскурсии в шоуруме «Серная программа», где узнали о современных производственных технологиях, которые внедряет компания.

Не всегда в рамках экскурсии на предприятие у ребят есть возможность пообщаться с руководителями и задать интересующие вопросы, поэтому в 2022 году компания запустила «Норникель–час». Это новое направление работы со школьниками, в рамках которого раз в месяц они встречаются с руководителями подразделений Норильского дивизиона «Норникеля». Участники в формате живого диалога узнают о профессиональном пути специалистов компании, специфике профессий, должностных обязанностях, знакомятся со структурой подразделений компании. Мероприятия интересны не только школьникам, но и студентам.

Экскурсии в учреждения профессионального образования также часть единой модели профориентации. Для старшеклассников в этом году планируется провести комплекс мероприятий «Профтрек», направленный на ознакомление с возможностями профессионального обучения на территории. Как и в предыдущие годы, запланированы студенческие десанты, проведение профессиональных проб — мотивирующие и познавательные мероприятия, в процессе которых происходит знакомство с направлениями профподготовки, преподавателями и студентами.

В тренде

Корпоративный проект «Профнавигатор» ориентирован на федеральный проект «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» Министерства просвещения РФ. Его разработка предполагает единую модель профориентационной деятельности, в основу которой заложен профориентационный минимум для школьников 6–11–х классов. Программа «Норникеля» обширна и не ограничивается ознакомительными экскурсиями.

К теме профессиональной ориентации сегодня приковано пристальное внимание и государства, и работодателей. Компания «Норникель» как социально ответственное предприятие и основной работодатель на нашей территории не только стремится быть в курсе основных тенденций в образовательной среде, но и способствует решению такой важной задачи, как профессиональное самоопределение подрастающего поколения.

«Норникель» заинтересован в притоке квалифицированных специалистов на свои предприятия и в формировании на территории устойчивой модели: школа — профессиональные образовательные организации — предприятие. В качестве дополнительного ресурса компания предлагает образовательным организациям Норильска комплекс мероприятий, предусматривающих использование различных форматов профориентационной деятельности, обозначенных в методических рекомендациях Минпросвещения. Многие уже успешно реализуются под эгидой корпоративного проекта «Профнавигатор». Направления деятельности проекта интегрированы в региональные и муниципальные межведомственные планы мероприятий, реализуются в партнёрстве с образовательными организациями различного уровня, учреждениями культуры, центром занятости населения и другими. Важно отметить, что проект работает с учётом специфики регионального рынка труда и территориальной потребности в кадрах.

Шаги программы

Мероприятия «Профнавигатора» коснулись даже первоклассников. Традиционно в начале сентября сотрудники Норильского дивизиона проводят акцию «Урок компании» для первоклассников. Работники «Норникеля» рассказывают детям о своих предприятиях и профессиях. Специально для этой акции созданы мультфильмы «Уроки профессора Нихрома» и «Рассказ о профессиях. Урок компании». Каждый первоклассник Норильска и Дудинки получает в подарок от «Норникеля» книгу «Как металлы построили города».

Задействованы в этой работе и учреждения дополнительного образования: на базе Станции юных техников реализуется проект «Навигатор будущего». В рамках проекта для обучающихся 4–11–х классов проходит чемпионат рабочих профессий «Умные игры» в форме соревнований по профессиональным компетенциям. Фестиваль наставников «Профи» задуман как инструмент подготовки и развития педагогов–наставников. Данные мероприятия схожи с проведением профессиональных проб и помогают приобрести специфический опыт, аналогичный профессиональной деятельности.

Для старшеклассников (10–11–е классы) предлагаются социальные практики на предприятиях. При этой организационной форме в качестве наставника выступает работник компании. Ребята–практиканты знакомятся с производством и условиями труда в интересующей их профессии, проводя неполный рабочий день со специалистами.

Организация летней занятости подростков — важная часть профориентационной работы. С 2020 года компания реализует на территории Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Зелёная кисточка» и образовательную программу FutureCamp. Проходит проект в формате онлайн–лагеря в период школьных каникул. Участникам предлагаются интерактивные лекции, творческие мастер–классы и квизы, которые проводят практикующие экологи, геологи, специалисты по охране труда и эксперты в области образования. Полученные знания и практические навыки школьники закрепляют во время работы над экологическими проектами под руководством профессиональных консультантов.

Ежегодно «Норникель» финансирует создание трудовых отрядов школьников на территории Норильска.

Ещё одно направление работы, заявленное в методических рекомендациях Минпросвещения, — конкурсы профориентационной направленности. Отдельный раздел посвящён проектной деятельности школьников. В преддверии юбилея Норильска среди школьников и студентов компания инициировала конкурс проектов «Город, в котором хочется жить!». Участники представили проекты, направленные на повышение привлекательности жизни в родном городе. А в 2023/24 учебном году школьников приглашают принять участие в конкурсе «Профчеллендж». Активисты могут предложить к реализации собственные проекты, которые интересны им самим.

Как результат

И это не все возможности проекта «Профнавигатор». По представленным программам уже можно сказать: ученикам и студентам Норильска и Дудинки при желании есть чем заняться. Главное, что с пользой и ориентирусь на будущее.

Обратившись с вопросом об эффективности программ в управление корпоративных проектов, тут же в кабинете мы встретили Валентину Чередниченко, студентку 4–го курса ЗГУ, проходившую здесь учебную практику. Вот её краткая, но показательная история:

— В 11–м классе я переехала в Норильск. Здесь мне удалось поучаствовать в профориентационном конкурсе «Мечта о будущей карьере». Тогда же познакомилась со студентами кафедры экономики и менеджмента ЗГУ. От них узнала, как проходят занятия, какие существуют дисциплины и многое другое. Совместно с ними готовила проект, рассчитывала стоимость, определяла целевую аудиторию. Также посещала мероприятия в Корпоративном университете. Там мы работали со списком ценностей компании «Норникель», составляли портрет идеального работника. Набралась опыта и поняла, что хочу поступать на экономиста. Окончив 11–й класс, так и сделала — сейчас учусь по направлению «Финансы и кредит». Планирую устроиться на работу в «Норникель».

На Надеждинском металлургическом заводе, как и в других подразделениях «Норникеля», надеются, что таких примеров будет только больше. Начальник отдела по работе с персоналом подразделений обогатительно–металлургического производства ЗФ «Норникеля» Нинель Ерошевич отметила:

– Сегодня дефицит трудовых ресурсов наблюдается по стране в целом, поэтому работодатели борются за каждого сотрудника, особенно инженерных и рабочих специальностей. «Норникель» не исключение. К тому же у нас строится новое современное производство в рамках «Серной программы». Думаю, что молодёжи будет интересно там работать. На НМЗ в первую очередь востребованы металлургические специальности, а также энергетики и механики. Всем будет куда приложить усилия.