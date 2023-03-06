В будущее с цифрой

Главная цель форума — объединить учебные заведения, молодёжные организации и людей, заинтересованных в повышении качества образования в Норильске.

- На нашей площадке собрались не только педагоги школ, дошкольных учреждений и дополнительного образования, — перечисляет Марина Киркина, заместитель директора по научно-методической работе Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. — Вопросом качественной жизни подрастающего поколения на нашей территории интересуются администрация города, Молодёжный центр, Заполярный государственный университет, благотворительный фонд «69 параллель», Агентство развития Норильска и даже фонд целевого капитала «Наш Норильск». Не остались в стороне и коллеги из Дудинки — к обсуждению развития среднего профессионального образования присоединились Таймырский колледж и Дудинский методический центр.

На первой региональной образовательной конференции работало пять секций. Как отмечают организаторы, все они соответствовали современным трендам национального проекта «Образование».

- Например, на секции «Интеграция образования» мы обсуждали с представителями администрации перспективы развития профессионального образования на территории, и не только с точки зрения классической педагогики, — делится Марина Киркина. — Акцент делали и на новшества — фиджитал-спорт, киберспорт и другие проектные технологии. В секции «Цифровая образовательная среда» приняли участие представители общеобразовательных школ, педагоги делились успешными практиками применения цифровых технологий — использование на уроках компьютерных платформ, организация дистанционного обучения, говорили о том, как провести цифровую трансформацию всего образовательного учреждения в целом. На секцию «Проектные технологии, добровольчество и социальное партнёрство» мы приглашали в первую очередь представителей некоммерческих организаций. Так, Молодёжный центр рассказал о добровольческом движении в городе — с чего начать, как дальше развиваться. Волонтёры–медики поделились опытом организации своего узкопрофильного движения. Секция «Наставничество», конечно же, была посвящена году наставничества в России. Здесь нам очень помогло управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» — у них действительно весомый багаж дел и есть чему поучиться.

Такой акцент на цифровизацию в образовании Норильский промышленный колледж сделал ещё и потому, что в начале этого учебного года на их базе впервые среди всех норильских средних профессиональных образовательных учреждений было открыто направление «Информационные системы и программирование», где будут обучать специалистов IT-сферы, столь востребованных в нашей стране.

- На этой конференции мы искали пути взаимодействия норильских образовательных, корпоративных, некоммерческих, добровольческих организаций, чтобы сделать профессиональное образование и в нашем техникуме, и в Норильске в целом перспективным, востребованным, технологичным и интересным, — объясняет замдиректора техникума. — Нам хочется, чтобы норильские специалисты не уезжали на материк, а оставались на территории. Их нужно заинтересовать не только рублём и карьерным ростом, но и качественной социальной средой, обеспечить им занятость, которая будет интересна, где они будут чувствовать себя нужными.

По итогу конференции представители нескольких объединений, клубов и ассоциаций уже нашли точки взаимодействия. Например, Молодёжный центр готов предоставить нескольким организациям рабочие офисы, куда смогут обращаться заинтересованные горожане. А сам техникум промышленных технологий готов стать основоположником нового движения в нашем городе.

- Сегодня во многих учреждениях Норильска очень популярен киберспорт, но при этом каждое работает в своём направлении, — поясняет Марина Киркина. — Поэтому на конференции было предложено всем киберспортсменам города объединиться и работать вместе, ну или просто сотрудничать. А в последнее время в России стал активно развиваться и фиджитал-спорт — синхронизация классического спорта и цифрового. Многие молодые люди увлекаются компьютерными и видеоиграми, участвуют в состязаниях. При этом они, хоть и любят погонять виртуальный футбольный или баскетбольный мяч, в реальной жизни двигаются мало. А люди, занимающиеся классическим спортом зачастую даже не знают, что виртуальный прототип их игры популярен. К тому же им может не хватать опыта создания стратегии, который приобретается в компьютерных играх. Симбиоз этих направлений поможет каждому приобрести недостающий навык. В фиджитал-спорте набирается сборная, и сначала команды соревнуются на игровых приставках, а после выходят на реальное поле. Любопытно, что чаще всего в общем зачёте победителями становятся именно киберспортсмены — у них отлично развито стратегическое мышление, они крепче завязаны командно и, даже не обладая выдающимися физическими данными, обходят профессиональных спортсменов. Набор очков начинается в компьютерной версии и продолжается уже в реальном спортивном состязании. На конференции наши студенты провели первый демонстрационный матч, их задача — показать, что такое фиджитал-спорт, насколько он интересен и перспективен. Поскольку это направление не из дешёвых, мы хотим защитить грант на на его поддержку и с нового учебного года запустить товарищеские матчи по фиджитал-футболу, волейболу и баскетболу, на которые будем приглашать заинтересованную молодёжь.

В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса отмечают, что гости и участники конференции «Вклад в будущее» высоко оценили прошедший форум, поэтому такие встречи планируют сделать ежегодными.