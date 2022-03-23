В целях снижения рисков распространения COVID-19 Рособрнадзор отложил всероссийские проверочные работы

Планируется, что всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут с 19 сентября по 24 октября. Точное расписание будет известно до 5 сентября. Такое решение принято в связи с тем, что Минздрав допускает возникновение новой волны коронавируса в марте-апреле.

«Вспышки коронавируса в Китае и рост заболеваемости в европейских странах доказывают, что пандемия, к сожалению, ещё далека от завершения. Поэтому основные меры профилактики — социальное дистанцирование и уменьшение контактов — по-прежнему остаются актуальными», — добавили в ведомстве.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что те школы, в которых уже прошли ВПР, повторно их писать не будут. Достаточно будет корректно внести результаты в соответствующую систему.

Напомним, что ВПР в школах страны начались с 1 марта. Одиннадцатиклассники должны были писать их с 25 марта, остальные классы — с 15 марта.