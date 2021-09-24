В Центре Чумакова обновили оборудование, что позволит выпускать больше сырья для вакцины «КовиВак»

«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Поэтому в ближайшее время «КовиВак» станет более доступным для всех российских граждан», - сообщил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Он также добавил, что с начала года в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз вакцины, к концу года планируется произвести ещё 2,5 млн доз.