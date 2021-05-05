В части квартир для детей-сирот устранили замечания по ремонту, опережая сроки

Заседание рабочей группы, в которую вошли заместители главы города Наталья Коростелева, Константин Купреенко и директор управления жилищно-коммунального хозяйства Андрей Беспалов, состоялось в рамках мониторинга ситуации по устранению замечаний, связанных с ремонтом квартир для детей-сирот в Норильске и Талнахе. Квартиры относятся к специализированному жилищному фонду. Ремонт предусмотрен гарантийными обязательствами, которые взял на себя город.

Константин Купреенко рассказал о текущем положении дел: «Подрядная организация выразила готовность устранить замечания. Все квартиры были обследованы совместно со специалистами отдела опеки и попечительства. Сейчас уже устранены недочёты в пяти квартирах, составлен план дальнейшей работы. Таким образом, из 22 квартир осталось привести в порядок 17».

Дмитрий Карасев подчеркнул, что для приёмки оставшихся квартир необходимо также создать комиссию с участием специалистов из отдела опеки и работать согласно плану-графику. Изначально датой окончания работ (включая установку окон) специалисты называли 30 июня. При повторном осмотре помещений подрядчик сообщил, что готов завершить работы с опережением намеченных сроков.

Глава города поручил членам рабочей группы держать ситуацию на особом контроле и к концу мая завершить проведение всех ремонтов. Следующее совещание назначено на вторую декаду мая.