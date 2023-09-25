В Челябинской области убили норильчанку, приехавшую на похороны матери

В ведомстве сообщают, что женщина пригласила мужчину в квартиру своей покойной матери. Они вместе распивали спиртные напитки, но когда пришло время отправляться в аэропорт, она начала выгонять гостя. Завязалась ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый начал избивать норильчанку. Он нанёс не менее 40 ударов по голове и телу, а после ещё 15 ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте.

Свою вину мужчина не признал. Однако собранные улики указали на его причастность к преступлению.

Согласно решению суда, ему назначено 10 лет колонии строгого режима.