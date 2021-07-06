В честь 85-летия ГИБДД дорожные полицейские подарили городу новый арт-объект

Больше года дорожные полицейские превращали ржавую «копейку» в патрульную машину времён СССР. Они собирали её по запчастям, которые пришлось везти даже с материка. Идентичность оригиналу — практически 100%. Восстановленный автомобиль соответствует всем требованиям, которые к нему предъявляли в 70-е годы и полностью функционален.

Автомобиль ВАЗ-2101 советские госавтоинспекторы использовали с 1971 года. Когда «АвтоВАЗ» выпустил свою первую модель — «копейку», её сразу приняли на службу в МВД. Сначала это были стандартные ВАЗ-2101, но с 1972 года завод наладил выпуск ВАЗ-2101-94 с более мощным двигателем.

Сейчас сложно сказать, с каких годов в охране общественного порядка в Норильске участвовали жёлтенькие «копейки». Поэтому сотрудники Госавтоинспекции будут крайне признательны горожанам за сохранившиеся документальные свидетельства. Ну а пока они приглашают всех горожан полюбоваться новым арт-объектом, расположенным у здания Норильского ОГИБДД на улице Ленинградской, 13а. Сфотографироваться с легендой советского автопрома могут все жители и гости северного города.