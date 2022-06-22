В честь Дня памяти и скорби на площади Памяти героев прошла церемония возложения цветов

22 июня в нашей стране объявлен Днём памяти и скорби. В этот день, 81 год назад страну потрясла ужасная весть: фашистская Германия напала на Советский союз. Началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная война ХХ века. Она продлилась 1418 дней и унесла жизни 27 млн наших соотечественников. В честь павших сегодня по всей стране проходят памятные акции, возложение цветов. Также сегодня прошла всероссийская акция «Минута молчания» - страна ровно на одну минуту застыла в тишине.

«Уважаемые ветераны, норильчане, сегодня мы собрались, чтобы почтить память солдат, офицеров, узников концлагерей и всех тех, кто не жалея жизни добивался мира и добра. Вечная память им. Низкий поклон всем, кто отстаивал Родину в Великой Отечественной войне. Спасибо за то, что вы достигли победы», - обратился к собравшимся на площади Памяти героев глава Норильска Дмитрий Карасев.

«81 год назад война безжалостно и нагло вторглась в наши земли. Именно она погубила миллионы советских людей. В истории и в наших сердцах этот день останется на века. Сегодня мы говорим спасибо героям, тем, кто победил и спас страну в те трудные времена. Ваш подвиг вечен, как и наша память о нём. Вечная слава всем героям, погибшим в Великой Отечественной войне», - сказал Валерий Шабурин, депутат Норильского городского Совета.

Также с речью выступил командир в/ч 40919 майор Кравцов. «И сегодня сыны России сражаются за будущее Отечества. История научила нашу страну многому — именно поэтому высшее военное руководство идёт на смелые шаги, и именно сейчас проводит специальную военную операцию на Украине и в Донбассе. Их задача - защитить мирных жителей, не приемлющих прозападное правительство», - сказал он.