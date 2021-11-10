В честь праздника в Норильске наградили лучших полицейских
В честь праздника в Норильске наградили лучших полицейских
10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Награды отличившимся полицейским вручали Олег Мусихин, начальник Норильского ОМВД, Александр Пестряков, спикер Норильского горсовета, Роман Красовский, и. о. главы города, а также Алексей Членов, полномочный представитель губернатора края по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. Они поздравили тех, кто нашёл своё призвание в служении закону, и пожелали им крепкого здоровья, житейского благополучия и простого человеческого счастья.
С поздравлениями также выступили Мурад Вагабов, председатель Общественного совета при Норильском ОМВД, Леонид Бизер, председатель Совета ветеранов ОМВД города, Юрий Авдеев, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по безопасности, а также Дмитрий Дубров, ректор Заполярного государственного университета.
Всего в этот день сотрудникам полиции вручили одну почётную грамоту и восемь благодарственных писем (в том числе шесть — ветеранам службы) от Норильского ОМВД, по три благодарственных письма от главы города и Норильского горсовета. Также одному из сотрудников присвоено звание подполковника.