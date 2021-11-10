В честь праздника в Норильске наградили лучших полицейских

Награды отличившимся полицейским вручали Олег Мусихин, начальник Норильского ОМВД, Александр Пестряков, спикер Норильского горсовета, Роман Красовский, и. о. главы города, а также Алексей Членов, полномочный представитель губернатора края по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. Они поздравили тех, кто нашёл своё призвание в служении закону, и пожелали им крепкого здоровья, житейского благополучия и простого человеческого счастья.

С поздравлениями также выступили Мурад Вагабов, председатель Общественного совета при Норильском ОМВД, Леонид Бизер, председатель Совета ветеранов ОМВД города, Юрий Авдеев, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по безопасности, а также Дмитрий Дубров, ректор Заполярного государственного университета.

Всего в этот день сотрудникам полиции вручили одну почётную грамоту и восемь благодарственных писем (в том числе шесть — ветеранам службы) от Норильского ОМВД, по три благодарственных письма от главы города и Норильского горсовета. Также одному из сотрудников присвоено звание подполковника.