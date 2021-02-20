«Норникель» - в числе лучших работодателей России и первый среди крупнейших промышленных компаний

«Мы гордимся тем, что по итогам 2020 года «Норникель» продолжает удерживать статус лучшего работодателя в металлургической отрасли во всех значимых рейтингах. Особенно ценно, что все они являются независимыми, и при проведении исследований используются надёжные методы сбора данных», - отметила вице-президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова.

Эксперты выставляли оценки по трём показателям. Существенная доля баллов зависела от того, что о компании думают сотрудники, также учитывались результаты опроса соискателей. Ещё одним фактором стал анализ информации из HR-анкет, проводившийся по специальной методике, с учетом рекомендаций специалистов.

Кроме «Норникеля», лидирующие позиции среди крупнейших промышленников заняли: «Северсталь», группа компаний «Калашников» и компания «СВЕЗА».