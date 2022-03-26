В чистоте и не в обиде

Как показывает статистика, количество обращений по вопросам жилищно–коммунальных услуг от норильчан в адрес администрации города держится на стабильно высоком уровне. В марте Агентство развития Норильска проведёт финал конкурса на разработку архитектурно–планировочной концепции города до 2035 года. Определится победитель и закипит работа — начнется большая стройка. Однако в ожидании начала глобальных перемен необходимо не забывать о текущих работах, таких как содержание в нормативном состоянии подъездов в городских многоквартирных домах. А это — дело общее. Ответственность за состояние подъезда лежит как на обслуживающей организации, так и на жильцах, поэтому здесь одинаково важно и взаимодействие жильцов между собой, и наличие постоянного контакта с ответственным лицом из управляющей компании.

Текущий ремонт подъездов осуществляет УК, однако платят за него собственники помещений — такая статья расходов вынесена в отдельную графу квартплаты. А вот поддержание отремонтированного подъезда в нормальном состоянии полностью зависит от самих жильцов. Они должны чётко понимать, что это их имущество и относиться к нему надо бережно, хотя бы потому, что они сами заплатили деньги за то, чтобы его привели в порядок.

Что касается обязанностей обслуживающей организации, стоит выделить следующие:

– оконные рамы и остекление в подъезде или на техническом этаже в случае отсутствия или поломки должны быть восстановлены;

– подъезды должны быть окрашены и побелены, а освещение в них — работать исправно. Обязательно наличие освещения над входной дверью в подъезд со стороны улицы;

– в случае протечки кровли ремонтные работы должна проводить УК;

– любые ремонтные работы общедомового имущества, связанные с предоставлением коммунальных услуг, такие как ремонт стояков холодного, горячего водоснабжения, отопления или канализации, внутридомовых сетей электроснабжения, также обязана проводить управляющая компания;

– на досках объявлений в подъездах МКД должна быть размещена информация об УК в целях доведения необходимых сведений до собственников.

Заметная проблема для многих норильчан – неприятный запах в подъезде. Как сообщает официальный сайт УК «ЖКС–Норильск», зачастую он исходит из квартир, находящихся на последних этажах. Причём чем ниже температура на улице, тем труднее дышать в помещении. Причина: замёрзший канализационный стояк на кровле. Чтобы избавить жителей от неудобств, а подрядчиков — от необходимости подниматься на крышу и сбивать ледяные наросты вокруг канализационных стояков, специалисты УК предлагают жильцам подумать об установке аэратора.

Принцип действия этого устройства таков: при сливе воды из сантехнических приборов в канализационном стояке создается разряжение воздуха. Под действием мощного потока воды давление резко возрастает, а затем так же стремительно падает. Если общая труба не вентилируется, к примеру, перемёрзла, мембрана воздушного клапана открывает боковое отверстие, и в стояк поступает воздух. Когда давление нормализуется, устройство возвращается в исходное состояние. Таким образом, клапан контролирует давление в канализационном стояке, при необходимости регулирует его, и защищает гидрозатворы сантехнических приборов от опустошения и проникновения в помещение неприятных запахов из канализации. С эстетической точки зрения установка аэратора также даёт положительный результат. Часть канализационного стояка, расположенная выше подключения сантехнического оборудования, полностью удаляется, и жильцы могут использовать стену в этом месте для бытовых нужд. Подать заявку на установку аэратора можно по электронной почте uk@jks24.ru. Эту работу УК проведёт в рамках текущего ремонта – дополнительно платить за неё не нужно. Выполняться заявки будут в порядке очерёдности в течение всего 2022 года. Положительный эффект от установки аэратора уже почувствовали жители трёх норильских домов. Опыт можно считать успешным, считают в УК.

Особо стоит подчеркнуть, что управляющая компания обязана обеспечивать жильцов коммунальными услугами. Когда УК берёт в управление многоквартирный дом, она заключает с ресурсоснабжающей организацией договор на поставку определенной коммунальной услуги. В связи с этим за работоспособность всех инженерных систем дома отвечает сама обслуживающая компания. Например, если для многоквартирного дома такая услуга, как отопление, предоставляется, а в доме оно отсутствует, прямую ответственность за это несёт УК. Такая же ситуация и с водой, канализацией или электричеством. Даже в случае если услуга отсутствует по вине поставщика ресурса, управляющая компания всё равно должна защищать ваши интересы в соответствии с законодательством.

Повышать коэффициент оплаты сверх установленных тарифов на проведение работ в одностороннем порядке управляющая компания не имеет права. В случае необходимости рассмотрения вопроса об изменении цен УК обязана провести внеочередное общее собрание собственников для проведения голосования. В то же время необходимо отметить, что управляющие компании не должны решать все проблемы жильцов самостоятельно. Существуют вопросы, в решении которых граждане должны принимать активное участие, поэтому налаживание рабочего контакта с представителем УК, отвечающим за обслуживание дома, не помешает. Важно не допускать просрочек по оплате оказанных услуг — только при отсутствии задолженности вы будете вправе что–то требовать от исполнителя. И, конечно, не ленитесь позвонить в диспетчерскую службу, если вы заметили разбитое стекло, провисающие провода или расколотый плафон светильника. Только будучи неравнодушными, вы сможете добиться комфортного и безопасного проживания в отремонтированном и чистом подъезде. Материал подготовил Константин Яковлев.