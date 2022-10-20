В действующие меры соцподдержки из муниципального бюджета планируют внести изменения

Так, в качестве работников дефицитных специальностей также предлагается приглашать в Норильск граждан РФ из Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, единовременную материальную помощь в размере 500 тыс. рублей будут выплачивать приглашённым педагогическим работникам среднего профессионального образования вузов, не относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Речь идёт о приглашаемых преподавателях для политехнического колледжа Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского, которые осуществляют обучение выпускников школ рабочим специальностям, крайне востребованным на рынке труда Норильска. По мнению разработчиков программы, данная мера позволит закрепить преподавателей колледжа на территории.

Что касается индексации некоторых видов материальной помощи для отдельных категорий норильчан, то это обусловлено инфляционными процессами и ростом цен на различные товары. При этом условия для получения такой матпомощи изменены не будут. В частности, предполагается увеличение следующих выплат:

– ежемесячная выплата реабилитированным гражданам, гражданам, пострадавшим от политических репрессий – с 2300 рублей до 3450 (с учётом НДФЛ);

– материальная помощь на приобретение школьно-письменных принадлежностей – с 1600 рублей до 3000 рублей (1 раз в год на каждого ребёнка);

– материальная помощь на подготовку к выпускным – с 6000 рублей до 8000 рублей для выпускников 9-х классов, с 8000 рублей до 10 000 рублей - для выпускников 11-х классов;

– материальная помощь на приобретение одежды детям из многодетных семей – с 3500 рублей до 5000 рублей на ребёнка в возрасте от 6 до 12 лет, с 5000 рублей до 8000 рублей на ребёнка в возрасте от 12 до 18 лет;

– единовременная адресная материальная помощь малообеспеченными гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, – с 15 000 рублей до 20 000 рублей.

Предлагаемые изменения сегодня были одобрены членами депутатской комиссии по социальной политике. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшей сессии городского Совета.