МАУ ИЦ «Норильские новости»

В декабре прошлого года в воздухе Норильска зафиксированы превышения

В декабре прошлого года в воздухе Норильска зафиксированы превышения

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В декабре прошлого года в воздухе Норильска зафиксированы превышения

В декабре прошлого года в воздухе Норильска зафиксированы превышения

По данным краевого управления Роспотребнадзора, на территории города было исследовано 948 проб атмосферного воздуха.

Так, в конце прошлого года в атмосферном воздухе Большого Норильска были зафиксированы превышения максимальных разовых концентраций зафиксированы в двух отобранных пробах по содержанию серы диоксида от 2,1 до 3,7 раза.

Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается.

Фото Витас Бенета
17 января в 15:44 780
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