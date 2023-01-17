В декабре прошлого года в воздухе Норильска зафиксированы превышения
В декабре прошлого года в воздухе Норильска зафиксированы превышения
По данным краевого управления Роспотребнадзора, на территории города было исследовано 948 проб атмосферного воздуха.
Так, в конце прошлого года в атмосферном воздухе Большого Норильска были зафиксированы превышения максимальных разовых концентраций зафиксированы в двух отобранных пробах по содержанию серы диоксида от 2,1 до 3,7 раза.
Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается.