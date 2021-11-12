В декабре в Санкт-Петербурге пройдёт XI Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

На форуме будут подведены итоги председательства России в Арктическом совете за 2021 год. Депутат Госдумы, президент «Ассоциации полярников», специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров отметил, что предстоящий форум в 11-й раз станет местом притяжения людей, которых искренне заботит судьба макрорегиона: «На площадке Форума представители власти, бизнеса и гражданского общества будут подводить итоги развития Арктики, ставить задачи на 2022 год и определять пути их решения».

Программа форума включает в себя более 40 мероприятий различных форматов по девяти направлениям: социальная политика, экономика, инфраструктура Арктической зоны, наука и технологии, экология, международное сотрудничество, комплексная безопасность Арктического региона, региональное развитие и креативные индустрии Арктики.

Акцентами деловой программы станут следующие темы: «Россия в глобальном Арктическом диалоге», «Трансфер знаний и технологий», «Арктика для человека», «Декарбонизация и сохранение экосистемы Арктики».

На площадке форума также развернётся масштабная выставочная экспозиция, на которой арктические регионы, компании, ведомства и институты представят свои достижения, проекты и технологии.

Мероприятие пройдёт в гибридном формате — часть участников присоединится в онлайн-режиме, что позволит расширить аудиторию и соблюсти меры эпидемиологической безопасности. Ожидается, что форум посетят более 2,5 тыс. делегатов из 40 регионов России и 15 иностранных государств.