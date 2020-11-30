В декабре вакцина «Эпиваккорона» может поступить в гражданский оборот

До конца года планируется произвести более 50 тысяч доз вакцины «Эпиваккорона», что позволит запустить её в гражданский оборот.

- Нами уже произведено 35 тысяч доз вакцины, до конца года суммарно будет произведено 50 тысяч доз, часть из которых, порядка 5 тысяч доз, пошла на пострегистрационные клинические исследования, а остальные будут вводиться в гражданский оборот, - сказал Ринат Максютов.

Также он добавил, что первая партия вакцины, которая будет введена в гражданский оборот, пройдёт проверку в учреждениях Минздрава не ранее 7-8 декабря.

Напомним, что вакцина была разработана центром «Вектор», и уже 24 июля Минздрав РФ дало разрешение на её клинические испытания на добровольцах.