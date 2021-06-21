В День изобретателя и рационализатора «FabLab Норильск» проведёт фестиваль MASTERFEST

В этот день всё здание Публичной библиотеки превратится в площадку для экспериментов: на двух этажах разместится масса локаций, где горожане смогут пообщаться с мейкерами Норильска и юными изобретателями - участниками инженерного марафона IMAKE, узнать о гидропонных технологиях (выращивании растений без грунта) от агронома норильских теплиц и посетить экоплощадку мастерской «ПлавьПластик».

Любителей научно-популярной литературы ждут в летнем читальном зале, а поклонников настольных игр - в game zone. Тематическая игровая программа для детей «Фикси-шоу», мастер-классы по изготовлению полезных вещиц для дома, научные опыты, паперкрафт и другие развлечения объединят норильчан в этот день, чтобы изобрести новое летнее событие городского масштаба.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на TimePad по ссылке.