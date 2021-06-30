В День изобретателя в «FabLab Норильск» прошёл фестиваль MASTERFEST

Гости фестиваля провели почти сотню научно-нескучных опытов, переплавили около двух килограммов пластика, сделали 50 когтеточек для кошек, смастерили всевозможные подставки и вешалки, собрали несколько десятков деревянных самолётов, познакомились с тремя видами гидропонных систем.

В летнем читальном зале книголюбы нашли для себя интересные книги из разряда научно-популярной литературы, а геймеры поиграли в настольные игры в game zone. Для самых юных участников фестиваля прошла особая тематическая программа «Фикси-шоу».