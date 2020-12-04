Уже по традиции вчера, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, состоялось традиционное возложение цветов у мемориала Победы. Представители администрации во главе с исполняющим полномочия главы города Николаем Тимофеевым, председатель горсовета Александр Пестряков, а также представители общественных и молодёжных организаций почтили память тех, чьё имя не восстановлено, но не менее значимо в нашей общей Победе.

Также Городской центр культуры в Центральном районе, КДЦ «Юбилейный» в Кайеркане и стела «Вечно живым» на площади Победы в Талнахе окрасились в цвета пламени Вечного огня с помощью световых проекций «Свет Памяти».