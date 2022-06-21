В День памяти и скорби в стране пройдёт минута молчания

В Красноярском крае минута молчания будет объявлена в 16.15. В это время эфиры телерадиокомпаний будут прерваны.

К жителям России обратится диктор Игорь Кириллов, который предложит под удары метронома остановиться и вспомнить героев Великой Отечественной войны. Также норильчане могут присоединиться к традиционной акции «Свеча памяти». На сайте ДЕНЬПАМЯТИ.РФ любой пользователь может «зажечь» свою «свечу памяти» и узнать исторические факты о войне. Общая цель акции — зажечь 27 млн свечей, чтобы вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны.