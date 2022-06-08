В День России в Норильске стартует 52-й сезон трудовых отрядов школьников

12 июня в 10.00 колоны ТОШ традиционно будут собираться у кафе «Поляна», а в 10.30 они отправятся к площади Комсомольской, где пройдёт церемония открытия трудового сезона. К школьникам с напутственными словами обратятся руководители Красноярского края, Норильска и компании «Норникель», а творческие коллективы Дворца культуры подготовили концертные номера.

Благодаря финансовому содействию «Норникеля» в этом году создано 780 рабочих мест. Компания, как и все предыдущие годы, обеспечивает ТОШ парадной формой, спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, спортивным инвентарём и всем необходимым для проведения творческих конкурсов.

В 2022 году 825 подростков (49 отрядов) будут работать в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях культуры и спорта, а также в организациях жилищно-коммунальной сферы и торговых предприятиях города. 27 отрядов будут трудиться в Центральном районе, 14 - в Талнахе, 7 - в Кайеркане и один отряд - в Снежногорске.

Ребята не только приобретут профессиональные навыки, их ждут насыщенные будни, которые будут наполнены разнообразными культурными и спортивными мероприятиями, профилактическими занятиями-тренингами, семинарами по профориентации, творческими конкурсами и спортивными соревнованиями. Во всех отрядах пройдут квесты-тренинги «Наши ценности в работе и жизни», организованные управлением корпоративных проектов ЗФ и Корпоративным университетом «Норникеля».

Трудовые отряды школьников примут участие в торжественном митинге 22 июня, мероприятиях, посвящённых празднованию Дня города и Дня металлурга.

В кинотеатрах города 14 июня и 21 июля для участников ТОШ пройдут кинопоказы, организованные управлением корпоративных проектов ЗФ. При содействии Федерации многофункционального многоборья «Кроссфит» в начале августа состоятся спортивные эстафеты, ставшие традиционными.

Завершится 52-й трудовой сезон 12 августа. По его итогам будут отмечены лучшие отряды, победители творческих конкурсов и спартакиады по пяти видам спорта, а также лучшие воспитатели и наставники ТОШ.