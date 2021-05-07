В День Великой Победы Музей Норильска приглашает горожан в «Полковой блиндаж»

Норильчан ждёт интересная интерактивная программа. Они смогут согреться горячим чаем на «Привале», послушать песни военных лет и стать частью концертной программы «Письма Победы». На музейной сцене своими талантами порадуют творческие коллективы Норильска — вокалисты Городского центра культуры, Норильской детской музыкальной школы и хор «Вдохновение».

Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» будут работать детская игровая зона «Боевое ГТО» и интерактивная площадка «Полевая почта». А на интерактивной площадке «За Победу!» взрослые и дети смогут смастерить красные гвоздики, научиться разными способами завязывать георгиевскую ленточку, написать поздравительные открытки и сделать фото на память в тематической фотозоне.

Помимо праздничной программы, Музей Норильска представит выставочные проекты из фондов московского Музея Победы — «Окна сатиры» и «Фронтовые бригады». Выставки дополнены материалами из фондов нашего музея.

День открытых дверей пройдёт и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) 9 мая с 13 до 18 часов. На этой площадке пройдёт тематическая фотовыставка «В памяти навсегда» из фондов Музея Норильска.

Вход в музеи свободный с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Количество посетителей ограничено.