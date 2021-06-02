В День защиты детей в Норильске провели конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья»

Команды, капитанами которых стали ребята от 6,5 до 7 лет, состязались в ловкости, скорости, а главное, демонстрировали сплочённость. Всего участники прошли пять эстафет. Состязания оценивали профессиональные тренеры Норильской спортивной школы единоборств.

По итогам соревнований победителем стала семья Захаровых. Но призы получили все участники конкурса. Подарки победителям и призёрам соревнований предоставили партнёры мероприятия: киноконцертный комплекс «Синема-Арт-холл» и магазин товаров для спорта, рыбалки и активного отдыха «Чердак рыбака». Ещё маленьким спортсменам вручили памятные подарки от Молодёжного центра.