В детских садах региона не будут требовать медсправки у детей, пропустивших учебные дни не по болезни

Раньше, если ребёнка хотя бы один день не было в саду, родителям нужно было обращаться в поликлинику за справкой, подтверждающей, что он здоров. Однако в «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» внесли изменения. Теперь оформление медицинской справки необходимо только в том случае, если ребёнок перенёс заболевание, сообщает Newslab.

Таким образом, для допуска детей по окончании каникул, пребывания ребёнка у бабушки, поездки к родственникам (не по болезни) и т. д. оформлять медицинскую справку не нужно.

Изменения могут существенно снизить нагрузку на детские поликлиники в период сложной эпидемиологической ситуации. С другой стороны, для многих родителей это станет возможностью приводить не до конца выздоровевших детей в сад, ведь проверить, действительно ли дошкольник был у родственников, а не болел дома, практически невозможно.