В детском саду № 99 «Топ-топ» прошёл фольклорный праздник «Кузьма и Демьян»

По народному календарю этим праздником провожают осень и встречают зиму. Назван он в честь святых Кузьмы и Демьяна, которые считались покровителями ремёсел и рукоделия, домашнего очага.

Праздник проходил в «Сокровищнице русских умельцев», стилизованной под народную избу, а встречала ребят Хозяюшка. От неё ребята узнали много нового о традициях и обычаях этого праздника. Воспитанники пели, водили хороводы, танцевали, играли в народные игры. Девочки показали своё умение мотать клубки, а мальчики продемонстрировали свою молодецкую удаль в соревновании «Тяни холсты».