В детском саду «Вишенка» смастерили новогодние чудо–деревца.

Новый год издавна принято встречать с нарядной ёлкой. В группе «Лесная полянка» накануне праздника устроили конкурс «Новогодняя лесная красавица». Ребята вместе с родителями смастерили ёлочки из разного подручного материала: пригодились мишура, ватные диски, блёстки, нитки, вата и многое другое. Все работы, благодаря фантазии, получились яркими, красивыми и оригинальными. Ёлочки разместились на «Лесной полянке», создав в саду волшебную атмосферу новогоднего праздника. Все дети верят в чудеса, а сказку каждый может сотворить своими руками.