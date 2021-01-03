МАУ ИЦ «Норильские новости»

В детском саду «Вишенка» смастерили новогодние чудо–деревца.

В детском саду «Вишенка» смастерили новогодние чудо–деревца.

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В детском саду «Вишенка» смастерили новогодние чудо–деревца.

В детском саду «Вишенка» смастерили новогодние чудо–деревца.

Новый год издавна принято встречать с нарядной ёлкой. В группе «Лесная полянка» накануне праздника устроили конкурс «Новогодняя лесная красавица». Ребята вместе с родителями смастерили ёлочки из разного подручного материала: пригодились мишура, ватные диски, блёстки, нитки, вата и многое другое. Все работы, благодаря фантазии, получились яркими, красивыми и оригинальными. Ёлочки разместились на «Лесной полянке», создав в саду волшебную атмосферу новогоднего праздника. Все дети верят в чудеса, а сказку каждый может сотворить своими руками.

3 января в 16:00 320
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