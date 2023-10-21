В диалоге с читателем

Отвечаем на ваши вопросы!

Этот период, который помнят многие нынешние наши читатели, был, пожалуй, самым благодатным на новые проекты. Некоторые к наступлению 2009–го продолжались, другие — яркие, заметные — взяли старт.

Из особенно активных отметим «Форум «ЗП». Так выходило, что большинство откликов на статьи редакция получала именно на электронном портале газеты. Раз в неделю журналисты выбирали для публикации самые интересные отзывы, которые читатели оставили на особенно взбудоражившие их статьи. Люди спорили, искали истину.

Газета того времени вообще была наполнена общественным мнением. Рубрика «Вопрос недели» просуществовала несколько десятилетий. В редакции она стала настоящей притчей во языцех: работать с ней желающих было мало, зато читать готовые материалы всегда оказывалось интересно. Давалась она непросто — пойди–ка найди прохожих, чтоб огорошить вопросом и получить вразумительный ответ. Не каждый сходу ответит на вопрос «Как вас встретил Новый год?» или «Что бы вы спросили у губернатора?». А тем временем вы бежите по своим делам: в школу за ребёнком, в пенсионный фонд, по магазинам — подставьте актуальный вариант. Порой встречались респонденты, готовые подробно и обстоятельно дать ответ. Но нередко журналисты выкручивались — звонили знакомым, выискивая ответы на вопрос. «Пытали» своих вторых половин — а что поделаешь, разве жене или мужу откажешь? Но мнения были честными, разве что некоторые люди высказывались многократно. Как бы там ни было, ответы часто получались довольно интересными, особенно любопытно читать их спустя годы.

Рубрики «Невредно знать» и, «ЗП–консультант» представляли собой расширенный комментарий или совет специалистов на определённую тематику — социальные выплаты, оплата дороги и другие. В 2011–м появилась рубрика «На правах потребителя», оформленная рисунками главы нашего дизайнерского цеха художницы Ирины Бедановой. Герой выпусков Иван Иванович постоянно попадал в разные ситуации: то корм коту купит плохой, то ковёр испортит, то ещё что с ним приключится. И все трудности разбирали специалисты управления потребительского рынка и услуг администрации города.

Лицом к лицу

Что делает газету «человечнее»? Возможность видеть конкретных людей за абстрактным словом «редакция». Кто эти люди? Почему они пишут на те или иные темы? В 2009–м редакция «ЗП» с радостью раскрылась перед читателями: на наших страницах журналисты и главный редактор вели авторские колонки, представляя свой взгляд на события, факты. Одна из рубрик так и называлась «Свой взгляд». Была любима и долговечна. А время от времени, обычно к Новому году, журналисты появлялись на страницах уже всей компанией со своими рассказами, итогами года — шуточными и серьёзными, планами на будущее.

В 2010–м появилась «Толстовка» — по фамилии главного редактора газеты Виталия Толстова. В еженедельной колонке он рассуждал на разные темы:

«Позавчера отмечался День солидарности журналистов. В этот день словосочетание «солидарность журналистов» прозвучало, наверное, сотню раз. И всё же одно сомнение меня не покидало. Я до сих пор до конца не понимаю, почему свою солидарность отмечают только журналисты. На мой взгляд, люди других профессий ничуть не меньше нуждаются в солидарности».

Также существовал «Блогпост», автором которого стал старший брат Виталия Толстова — Владислав, известный в своё время в городе журналист, автор книг по истории Норильска. «Блогпост» не имел конкретной тематики, скорее, он отражал мнение автора на разные вопросы — от политики до полярной ночи.

А вот что имело выраженную окраску, так это рубрики «Большая политика» и «Маленькая политика», рассказывавшие о федеральных и местных законодательных изменениях. Причём это не был простой пересказ действий власти — мол, приняли то, сделали это — а скорее авторский анализ событий. Держать руку на пульсе работы властей позволяла и рубрика «Чем занята власть»: комментарии первых лиц появлялись очень быстро и нередко касались самых острых вопросов.

Где эта улица, где этот дом?

Поскольку к истории наша газета всегда относилась с почтением, в ней в разные годы появлялись различные исторические рубрики. В 2008–м и 2009–м мы выпускали проект под нехитрым названием «Подшивка». Публиковались в нём материалы, вышедшие в один месяц в разные годы. Это было окном в историю, причём порой такую, которую, если не знать, вообразить сложно. Так, в январе 2009–го вышла заметка с информацией от 9 января 1993–го «Не цены, а плюрализм какой–то», в которой читатель сетовал на многообразие цен:

«Надо пустить милицию по ларькам и по базарам: пусть будет цена одна. Догнали цену водки до 250 — ладно. Но не выше! Вообще того, кто очень завысил, надо в тюрьму посадить на годик — будет беречь народные деньги потом».

Чуть позднее к ней добавилась рубрика «Это было», составленная из материалов городского архива. Она содержала информацию одной тематики, например: здравоохранение, транспорт, снегоборьба:

«В 1980–е годы у Норильска появился очередной повод называться уникальным. В это время в составе комбината была организована служба, в ведение которой входила снегоборьба, что и было закреплено в названии нового подразделения. Это была единственная в стране организация с таким названием и специфическими функциями».

В мае 2012–го газета обновила исторический фотопроект, получивший название «Предыстория». По вторникам мы заглядывали на очередную страничку норильской истории: словно газета открывает фотоальбом и предлагает читателям ознакомиться с подписями на обороте каждой фотографии. Первый выпуск был посвящён скульптурам и статуям города:

«Самой загадочной скульптурой Норильска была и остаётся фигура девушки на берегу Долгого озера. Даже названий у неё — как прозвищ у любимого ребёнка в большой семье: геологиня, учительница, снайперша, комсомолка, просто норильчанка. А сколько мифов! И версия, что скульптура не более чем испытание прочности бетона, и рассказ о замученной бандитами комсомолке, и убеждения очевидцев, что за плечом или в руках у девушки была–таки винтовка».

В 2010–м году в газете выходил цикл публикаций «Первенцы Талнаха» к юбилею района. Это был большой набор материалов о предприятиях и учреждениях, открывшихся первыми в рудной столице. Например, школа № 25, рудник «Маяк», ЗАГС и другие. Журналисты порылись в архивах, разобрались с путаницей нумерации первой школы, побеседовали с участниками событий, людьми, сыгравшими большую роль в становлении той или иной отрасли, и щедро снабдили проект старыми и новыми фотографиями. Получилось красиво и информативно.

Но, пожалуй, самым запоминающимся проектом тех лет стал «Альбом Победы», который позже был издан красочным буклетом. Журналисты старались не просто побеседовать с ветеранами (тогда их в городе насчитывалось немало), но и привести хронику фронтов, где они воевали, для чего к делу привлекли историков. Рассказали, и что происходило в эти годы в Норильске, ведь Победа — одна на всех и приближал её каждый. Этот проект был одним из самых важных и для самих журналистов: все испытывали желание внести свой вклад достойно.

А вот самая масштабная инициатива и, безусловно, интереснейшая не только краеведам, но и всем горожанам, интересующимся историей Норильска, получила название «Лица улиц». В течение почти года шла подготовка и 20 октября 2011–го журналист Светлана Гунина предложила читателям прогуляться по Норильску, вглядываясь в фасады домов, во дворы, кажущиеся такими знакомыми. Много ли мы знаем о них? Уверены, многие читатели с удивлением открывали, что, например, на Ленинском живёт каждый седьмой норильчанин, или что изначально Молодёжный проезд хотели назвать именами Розанова, Гагарина или Маслова. А в названии улицы Павлова кроется загадка: в июле 1959 года исполком Норильского горсовета решил «наименовать улицу, идущую от проспекта Сталина до улицы Мончегорской, — улицей Заполярной». Но уже в документах следующего года загадочным образом появляется название «улица Павлова». Объяснений, какой именно Павлов имелся в виду и почему, никто до сих пор не нашёл...

Стартовал замысел с улицы Богдана Хмельницкого: во–первых, потому, что у неё в тот год случился 70–летний юбилей и именно с неё начинался в своё время новый Норильск, а во–вторых, на ней располагается (и до сих пор) редакция «Заполярной Правды». А в 2020–м «Лица улиц» вернулись уже с талнахскими адресами — в тот год район отмечал 55–летие.

Простые истории

В те годы в газете появилась ещё одна городская рубрика. Правда, она была не о Норильске, но о городах, связанных с ним. Рубрика обнаруживала «следы», оставленные Заполярьем на карте страны в названии улиц, магазинов, памятников. И таких оказалось немало: например, в Нижнем Новгороде есть улица Норильская, в Воронеже был магазин «Таймыр», открытый нашим земляком, а в Воркуте — магазин «Норильск». В Курске был каток «Талнах», получивший название романтическим способом: в 2005 году будущий владелец «Талнаха» Игорь Сапрыкин отдыхал в санатории «Заполярье» в Сочи, где познакомился с норильчанкой. Спустя некоторое время он приехал к ней в гости в Талнах.

Это было в разгар морозов, так что наш город курянин запомнил хорошо. А вот на звание самых душевных рубрик претендовали сразу несколько: «Человек родился», «Жди меня», «От сердца к сердцу». Первая, правда, в описании автора проекта Надежды Савельевой (ныне — Макеевой) значилась как самая «оптимистичная». И не поспоришь ведь! Раз в неделю журналист и фотограф отправлялись на торжественную выписку в роддом и знакомили норильчан с новыми маленькими земляками.

«Так вышло, что окна редакции «Заполярки» выходят на окна родильного дома. Зимой и летом мы с улыбками наблюдаем, как счастливые папы привязывают к ограде шары и плакаты, пускают салюты, а потом и выносят свёртки, перевязанные розовыми или голубыми лентами. Такое соседство всегда заряжает позитивом, которым и решила поделиться со своими читателями «Заполярка». Так вот появилась рубрика «Человек родился», — описывала год спустя чудо рождения проекта Надежда. — Поначалу мы и сами не были уверены, что всё получится, что люди захотят с нами беседовать, рассказывать свои истории, разрешат фотографировать новорождённых. Оказалось, папы, мамы и бабушки с дедушками на торжественной выписке готовы поделиться своей радостью со всем миром, не то что с корреспондентами. У каждой семьи есть своя история, подчас совершенно захватывающая. Кто–то познакомился при необычных обстоятельствах, какой–то папа–монтажник о рождении ребёнка узнал, находясь на высоте нескольких десятков метров над землёй. Неинтересных семей нет».

И это было правдой: сколько интересных историй выслушали мы и постарались бережно донести их до наших читателей, сколько любопытных судеб узнали! Через эту рубрику прошли все наши друзья, а также все мамочки «Заполярки». Молодые родители через пару дней после публикации приходили к нам за газетой, где главной звёздочкой были их сын или дочка, а также редакция делилась первыми профессиональными фотографиями малыша с родителями.

Проект «Человек родился» просуществовал долгие годы. Мы не только побывали на выписках — торжественных и обычных, поздравляли сами, видели улыбки и радостные слёзы молодых родителей, встречали многодетные семьи и тех, кто годами ждал чуда рождения; некоторые семьи встречали по несколько раз в разные годы, но и проходили в палаты к мамочкам, пожелавшим оказаться на страницах газеты, но врачи пока не давали им разрешения на выписку. Сотрудники роддома делали для нас исключение — спасибо им за доверие и помощь! Последние выпуски одной из самых долгоживущих рубрик, ставшей за годы существования победителем ряда журналистских конкурсов и премий, вышли накануне переезда роддома в Оганер. Мы проводили перинатальный центр на новый адрес, пожелав доброго пути и ещё раз вспомнив многих и многих героев этого доброго проекта.

С именем Надежды Макеевой связан ещё один крупный проект — забавный, душевный, какой угодно, только не проходной. Правда, появился он ещё в 2005–м. В те годы на ТВ существовала передача «Жди меня» — думается, помнят её многие.

«Заполярная Правда» стала добровольным помощником проекта «Жди меня» Первого канала. Раз в две недели на страницах газеты публиковались списки разыскиваемых норильчан. По многим историям мы получаем отклики — спасибо неравнодушным горожанам. И очень часто люди находятся», — писала «ЗП» год спустя.

Люди искали своих близких, друзей детства, первую любовь. Мы публиковали анкеты, а затем — истории людей. Часто — потрясающие. Спустя десятилетия люди находили друг друга по нашим объявлениям, звонили в редакцию, присылали письма. Нередко за них это делали их родные, увидев объявление о поиске. Случались и курьёзы. Однажды в числе искомых был норильчанин без официального места жительства. Вооружившись мужской подмогой из числа журналистов и домашними рыбными котлетами для установления лучшего контакта, Надежда Макеева отправилась на горотвал, где, по информации одного из наших читателей, и обитал «потеряшка». Мужчина был найден и даже при помощи администрации города (документов и денег–то у него не было) отправлен в Москву на передачу, где его ждали родственники. Они проживали в Германии и уговаривали его уехать с ними.

– К сожалению, наш герой пришёл на съёмку подшофе, родным обрадовался, но сразу уехать в Германию не смог. Вернулся ли он на историческую родину, нам неизвестно. А мой директор потом мне ещё припоминал, как «Заполярка» «ославилась», присылая таких весёлых гостей на общенациональную передачу, — улыбается, вспоминая, Надежда.

Но как бы то ни было, проект продолжал жить и в этой пятилетке, и главное правило успеха вывела одна из участниц: «НАДО НАДЕЯТЬСЯ, ЖДАТЬ И ВЕРИТЬ, что никакие преграды и расстояния не помешают встрече с родными и близкими людьми».

Рубрика «От сердца к сердцу» родилась из сотрудничества с городским отделом опеки и попечительства. Это была большая и благородная идея — рассказать о детях–отказниках, живших в детской больнице, чтобы побудить горожан взять этих крох в семью. Рубрика давалась нелегко: её бессменный автор Марина Калинина возвращалась со встреч с детками и специалистами с больными глазами, но не сдавалась. Редакция призывала помочь детской больнице вещами, игрушками, памперсами, сама включалась в сборы. Но самое важное, что эта, без преувеличения, важнейшая по своей миссии рубрика приносила плоды — деток разбирали. К сожалению, не всех, но чья–то жизнь в новой семье уже давала нам повод для радости, а Марине — ощущение нужности её работы, пропущенной через собственное сердце.

Много проектов, хороших и разных

Берясь за этот разворот, я и представить себе не могла, насколько будет сложно «объять необъятное». В эту пятилетку вышло просто огромное число интересных рубрик и проектов. Читатели видели на страницах уже знакомые им «Благовест», «Забавную полянку», «Посмотреть, почитать». «Перепись–2010» была приурочена к старту Всероссийской переписи населения, где помимо того, как пройдёт процесс, узнали немало любопытного и о самом Норильске. Например, о необычной нумерации некоторых домов и подъездов. «Эстафета «Сочи–2014» рассказывала о норильчанах, принявших участие в эстафете Олимпийского огня по Норильску. «Дело житейское» делилась советами домашней экономии в еде, выборе одежды, рекомендовала, как выбрать те или иные услуги или товары. Кстати, эта рубрика в слегка изменённом виде живёт на страницах газеты и сегодня. В 2009–м газета погрузила читателей в «Мир увлечений», его герои делились своими хобби: делать кукол, шить платья, выращивать редкие растения...

Тремя годами позже мы стали давать «Зверские советы»: специалисты и опытные владельцы животных рассказывали, как выбрать питомца, как за ним правильно ухаживать, делились личным опытом содержания. Причём мы старались сделать эту рубрику прикладной, приводя в том числе цены за удовольствие быть владельцем редкого (и не очень) животного.

В том же году в газете стали публиковаться интересные истории из зала суда, за них отвечала рубрика «Суд да дело». Тут было всё как в пьесе: завязка, драма, кульминация, развязка... А главное — возможность читателю делать выводы, в том числе касательно своих поступков. И снова подобная рубрика есть в «Заполярке» сегодняшней.

Недолго, но интересно

Не удержались мы и от раскрытия «Секрета фирмы», а в 2010–м запустили рубрику «Профи». Она имела характерное оформление и содержала короткие, но ёмкие рассказы о представителях редких для Норильска профессий. В первом выпуске узнали о настройщике музыкальных инструментов — редчайшем специалисте, занятом настройкой пианино и роялей. Были в нашем проекте театральный портной, гримёр, таксидермист и многие другие.

В 2013 году газета решила открыть музей славы местного спорта. Читатели могли принять участие в проекте, представив свои вещи, связанные со спортом и претендующие на место в виртуальном музее, — мяч с автографами, медали, значки и прочее — всё это сопровождалось историей появления этой вещи.

В эту пятилетку вышли два интересных спортпроекта. Первый — «Спортивный интерес» — описывал вид спорта, его историю, в том числе в Норильске, представлял мнение эксперта, обычно тренера, о том, кому он подходит. Также в тексте давались контакты спортшколы и рассчитывались траты, исходя из стоимости формы, инвентаря и так далее по каждому виду спорта. Мы ставили целью помочь выбрать спорт или вид активного досуга, в том числе для юных горожан. Начав с традиционных видов — фигурное катание, лёгкая атлетика и другие, затронули бильярд и даже спортивный покер! А вскоре мы выпустили проект «На старт!», в котором известные норильчане пробовали себя в разных видах спорта, незнакомых им ранее. Начали с директора «Норильских новостей» Виталия Толстова, который с детства мечтал быть хоккеистом. Мы поставили его на коньки, пусть и значительно позже. На полосе нашим героям давалось слово от первого лица, затем — тренеру, «подвал» полосы был отведён под указание стоимости снаряжения, необходимого для занятий. Мы подружили наших гостей с боксом, тяжёлой атлетикой, дайвингом и другими видами спорта и признательны каждому, кто не отказал нам в сотрудничестве.

Идея о пользе материалов нас не оставляла, и «Заполярка» выпустила новый проект «Анализируй это», где изучала воду, молоко, грибы, пельмени и другие продукты питания (в первую очередь местные) с точки зрения их пользы, ну или хотя бы отсутствия вреда, благодаря специалистам Центра гигиены и эпидемиологии. Вода, например, оценивалась на содержание таких веществ, как хлориды железа; пельмени — на наличие ГМО; молоко — на реальный процент жирности и т. д. Приятно констатировать: чаще всего качество продуктов радовало.

В это же время мы решили отдать должное местному производству в рубрике «Сделано в Норильске». Вся цепочка производства норильского мороженого, колбасы, бутилированной воды, хлеба и других продуктов прошла через газету. Мы честно делились подробностями процесса вплоть до градусов и граммов.

Ещё были проекты, которые мы не можем не упомянуть, пусть они и шли всего пару месяцев. Взять хотя бы «Народного учителя»: 40 педагогов включились в соревнование и за них проголосовали 10 тысяч (!) норильчан. Наши герои на страницах газеты отвечали на вопросы анкеты, например: «Куда бы вы никогда не отправились путешествовать?» или «С каким своим недостатком вы боретесь?» Ажиотаж у конкурса был сумасшедший, люди высказывались на форуме о преимуществах того или иного учителя, рассказывая о чудесных годах учёбы у него, а мы с радостью писали о любимых горожанами педагогах.

Рассказывали мы — уже в рамках другого проекта — и о школах города. Это были целые ретроспективы о жизни учреждений с именами и интересными датами, воспоминаниями выпускников, директоров — бывших и нынешних. Получалось по–доброму и искренне.

А город тем временем выбирал своих героев: в Норильске несколько лет проходил конкурс «Признание года», где определяли лучших в разных областях — культура, спорт, журналистика — всего полтора десятка номинаций. Были там и наши люди, например, Ирина Даниленко, журналист «ЗП» и общественный деятель. Она стала финалисткой конкурса, но победную статуэтку получила наша коллега из существовавшего тогда «Канала 7» Наталья Дедина, большой друг нашей редакции. На форуме газеты жители также могли оставить свой голос и выразить мнение о том или ином кандидате.

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Я листаю подшивку газеты и испытываю приятную ностальгию. «Заполярка» держала ритм, была интересной, наполненной, свежей. И работать в ней было нескучно, в том числе благодаря коллективу — молодому, заряженному, любопытствующему. Мы умели работать и умели отдыхать. А город жил новыми планами, о которых нам было интересно рассказывать вам, дорогие читатели.