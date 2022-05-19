В Дни предпринимательства экспортёрам края помогут найти новых партнёров на зарубежных рынках

Для того чтобы помочь малым и средним компаниям нашего региона найти новых партнёров, в Дни предпринимательства федеральные эксперты поделятся актуальной информацией о перспективных нишах для региональных товаров и особенностях взаимодействия с иностранным бизнесом.

26 мая о том, как организовать экспорт продукции во Вьетнам, Индию, Китай и Объединённые Арабские Эмираты, расскажут на семинаре торговые представители РФ в этих странах. Предприниматели узнают о том, как подготовиться и без проблем задекларировать продукцию, как выбрать таможенную процедуру, рассчитать таможенную стоимость, а также о защите прав экспортёра. Все нюансы 25 мая подробно разъяснит федеральный тренер Александр Капранов.

Оба мероприятия пройдут в очном формате в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» в центре «Мой бизнес» по адресу: Красноярск, ул. Матросова, 2. Участие бесплатное, необходима только регистрация на сайте дни-предпринимательства.рф.