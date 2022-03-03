В дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий норильчан внесут изменения

В частности, предлагается увеличить спортсменам-инвалидам, участвующим в выездных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях, в том числе технической направленности, размер выплат на проживание с 1000 рублей до 1500 рублей за каждые сутки (включая неполные), а сумму возмещения иных расходов, связанных с проживанием (суточные), — с 250 рублей до 500 рублей.

Кроме того, в 2022 году норильские спортсмены в возрасте от семи до 18 лет летом будут отдыхать и тренироваться в лагерях, расположенных в Курской и Нижегородской областях, вместо привычных Московской области и Краснодарского края. В управлении по спорту отмечают, что новые места дислокации полностью отвечают всем требованиям к условиям летнего оздоровительного отдыха детей и подростков.

Предложенные изменения сегодня были рассмотрены и согласованы на заседании депутатской комиссии по социальной политике. Окончательное решение будет принято в ходе очередной сессии городского Совета.