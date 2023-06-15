В дополнительные меры соцподдержки норильчан внесут изменения

Муниципальное управление социальной политики на заседании профильной депутатской комиссии предложило увеличить размер материальной помощи на изготовление памятников и оград на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, вдов умерших (погибших) ветеранов ВОВ и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей более чем в 3,5 раза. Право на такую матпомощь получат супруги, близкие родственники, иные родственники, законные представители либо иные лица, взявшие на себя обязанность изготовить памятник или ограду на могилах перечисленных категорий граждан. Предоставляться эта мера поддержки будет по фактическим расходам, но не более 60 тыс. рублей. Ранее максимальный размер матпомощи составлял всего 16 тыс. рублей. Как пояснила в своём докладе начальник МКУ «Управление социальной политики» Севила Нариманян, увеличение максимального размера материальной помощи поможет привести в надлежащее состояние заброшенные могилы ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц.

Для людей, удостоенных звания «Почётный гражданин города Норильска», предлагается увеличить размер персональной надбавки к пенсии с 5 до 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что размер данной добавки не менялся более 20 лет.

Также депутатам предложили распространить право на бесплатное обеспечение автономными дымовыми извещателями (АДИ) на одиноких пенсионеров, имеющих доход ниже установленной величины прожиточного минимума.

«К сожалению, в Норильске есть тенденция к росту возгораний в квартирах норильчан. Причины разные, но это в ряде случаев приводит к гибели людей. Автономные дымовые извещатели пожар не потушат, но по крайней мере могут вовремя оповестить людей об опасности и в конечном итоге спасти чьи-то жизни. Безусловно, чем больше граждан такие извещатели установит, тем лучше. Думаю, будет правильным решением охватить максимально возможное количество горожан, которым такую меру поддержки мы можем предоставить бесплатно», — отметил председательствующий на заседании комиссии по социальной политике депутат Роман Сербин.

Все предложенные изменения в действующие дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан члены комиссии согласовали, рекомендовав утвердить их на ближайшей сессии местного парламента.