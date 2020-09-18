МАУ ИЦ «Норильские новости»

В ДТП на перекрёстке Комсомольская-Советская пострадало двое норильчан

В ДТП на перекрёстке Комсомольская-Советская пострадало двое норильчан

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В ДТП на перекрёстке Комсомольская-Советская пострадало двое норильчан

В ДТП на перекрёстке Комсомольская-Советская пострадало двое норильчан

Авария произошла сегодня утром на перекрёстке улиц Комсомольская-Советская. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля «Форд» выехал на жёлтый сигнал светофора и столкнулся с «Камазом». Вахтовка ехала навстречу легковушке и завершала поворот налево.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажирка «Форда». Их увезли в городскую больницу. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что во время ДТП пострадавшие не были пристёгнуты ремнями безопасности. По факту происшествия проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать ПДД и пользоваться ремнями безопасности.

Текст Наталья Черкашина
Фото Михаил Назаров
18 сентября в 12:55 340
АВАРИЯДТПТранспорт
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