МАУ ИЦ «Норильские новости»

В ДТП на регулируемом перекрёстке пострадали женщина с ребёнком

В ДТП на регулируемом перекрёстке пострадали женщина с ребёнком

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В ДТП на регулируемом перекрёстке пострадали женщина с ребёнком

ДТП произошло вчера около полудня на регулируемом перекрёстке улиц Павлова — Кирова.

В ДТП на регулируемом перекрёстке пострадали женщина с ребёнком

Водитель автомобиля Toyota, ехавшего по ул. Кирова в направлении ул. Павлова допустил наезд на женщину и подростка, которые переходили дорогу в неположенном месте. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу. По факту происшествия проводится проверка.

Всего с начала недели на дорогах Норильска произошло 16 ДТП, в трёх из них пострадали люди.

Госавтоинспекция Норильска в очередной раз настоятельно рекомендует участникам дорожного движения строго соблюдать правила, учитывать погодные и дорожные условия. Папы и мамы, игнорируя ПДД, вы подаёте плохой пример своим детям.

Текст Наталья Черкашина
Фото Денис Кожевников
8 апреля в 16:20 340
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