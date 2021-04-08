В ДТП на регулируемом перекрёстке пострадали женщина с ребёнком

Водитель автомобиля Toyota, ехавшего по ул. Кирова в направлении ул. Павлова допустил наезд на женщину и подростка, которые переходили дорогу в неположенном месте. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу. По факту происшествия проводится проверка.

Всего с начала недели на дорогах Норильска произошло 16 ДТП, в трёх из них пострадали люди.

Госавтоинспекция Норильска в очередной раз настоятельно рекомендует участникам дорожного движения строго соблюдать правила, учитывать погодные и дорожные условия. Папы и мамы, игнорируя ПДД, вы подаёте плохой пример своим детям.