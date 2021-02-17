В ДТП пострадал ребёнок-пассажир

Происшествие с участием ребёнка произошло 15 февраля в 13.30 на улице Кирова. По предварительной версии, водитель автомобиля Mazda, проезжая через регулируемый перекрёсток c поворотом налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Hyundai. Вторая иномарка ехала по прямому направлению. На месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель Mazda перевозил восьмилетнего мальчика без сопровождения взрослых, не пристегнув ремнём безопасности, предоставляя услугу такси. В результате происшествия ребёнок был госпитализирован в городскую больницу.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции просят норильчан, если они отправляют своих детей в такси без сопровождения взрослых, убедиться в том, что автомобиль перевозчика оборудован ремнями безопасности и детским удерживающим устройством, соответствующим росту и весу ребёнка. Недопустимо перевозить детей в автомобиле с нарушением установленных правил.

Ответственность за воспитание и безопасность своих детей несут именно родители.