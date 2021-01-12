В Дудинке госавтоинспекторы выявили факт использования подложного водительского удостоверения
В Дудинке госавтоинспекторы выявили факт использования подложного водительского удостоверения
Таймырские дознаватели по материалам, собранным сотрудниками ГИБДД, возбудили уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа.
Госавтоинспекторами за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль «Шевроле» под управлением 34-летнего местного жителя. При проверке данных стражи порядка выявили, что мужчине водительское удостоверение не выдавалось. Дальнейшая проверка показала факт совпадения номеров водительского удостоверения правонарушителя с номерами документа, принадлежащего жителю другого региона.
В ходе разбирательства было установлено, что фальшивое водительское удостоверение подозреваемый заказал у неизвестного лица в Интернете.
По информации Отдела МВД России по Таймырскому району, в отношении ранее не судимого жителя Дудинки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.