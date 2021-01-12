В Дудинке госавтоинспекторы выявили факт использования подложного водительского удостоверения

Госавтоинспекторами за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль «Шевроле» под управлением 34-летнего местного жителя. При проверке данных стражи порядка выявили, что мужчине водительское удостоверение не выдавалось. Дальнейшая проверка показала факт совпадения номеров водительского удостоверения правонарушителя с номерами документа, принадлежащего жителю другого региона.

В ходе разбирательства было установлено, что фальшивое водительское удостоверение подозреваемый заказал у неизвестного лица в Интернете.

По информации Отдела МВД России по Таймырскому району, в отношении ранее не судимого жителя Дудинки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.