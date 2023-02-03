В Дудинке группа подростков издевалась над своим сверстником

Ведомству удалось установить виновных в истязании подростка. Ими оказались подростки 12, 14 и 15 лет. На кадрах видно, как в одном из жилых домой Дудинки группа парней избивает 12-летнего мальчика. Один из них, задавая мальчику вопросы, на которые он не мог ответить, нанес ему несколько ударов кулаком по лицу. Все происходящее ребята снимали на камеру мобильного телефона. Всё это происходило в конце января-февраля и августе 2022 года.

В Следственном комитете подтвердили, что некоторые подростки состояли на профилактическом учёте. А несколько родителей привлекались к уголовной и административной ответственности. Семьи обвиняемых неблагополучные.

«Следственным отделом по Таймырскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дудинки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственные действия и расследование уголовного дела продолжаются.