В Дудинке мужчину приговорили к трём годам колонии за нападение на участкового

Суд установил, что 26 мая текущего года во время своего дежурства участковый вмешался в конфликт, который завязался между тремя девушками и компанией вахтовиков, которые склоняли их к совместному употреблению спиртных напитков. После вмешательства участкового мужчины покинули место событий, однако вскоре вернулись и стали проявлять агрессию в адрес полицейского. 30-летний житель Самарской области напрыгнул на стража порядка, повалив его на землю. В результате участковый получил перелом пальца левой кисти.

Приговор по уголовному делу в отношении подсудимого вынес Дудинский районный суд, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

С учётом позиции государственного обвинителя мужчине назначено три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в пользу потерпевшего с него будет взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.