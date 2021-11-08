МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Дудинке начала работу призывная комиссия

В Дудинке начала работу призывная комиссия

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В Дудинке начала работу призывная комиссия

В столице Таймыра стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

В Дудинке начала работу призывная комиссия

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья по заключению военно-врачебной комиссии.

Пройти медосвидетельствование предстоит 270 юношам, получившим повестки. Призвать на военную службу из Дудинки планируется 47 молодых людей.

Первая отправка призывников на сборный пункт в Красноярске для дальнейшего распределения по воинским частям состоится в третьей декаде ноября. Призывная кампания завершится 30 декабря.

Призыв проходит при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Фото из открытых источников
8 ноября в 15:15 370
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