В Дудинке наградили сотрудницу Росбанка
В Дудинке наградили сотрудницу Росбанка
Анна Шелякова спасла одного из горожан от кибермошенников.
Злоумышленники обманным путём хотели заполучить два миллиона рублей. Сотрудники клиентской службы Росбанка после общения с клиентом поняли, что он находился под психологическим воздействием мошенников, и передали соответствующую информацию в полицию.
«Мы всегда стараемся заботиться о клиентах. Весь персонал отделения проходит регулярные тренинги и знаком с популярными мошенническими схемами. Если мы выявляем подозрительную ситуацию, то стараемся урегулировать вопрос в соответствии с действующими внутренними инструкциями и правилами, чтобы сохранить денежные средства наших клиентов», – сообщила Анна Шелякова, главный эксперт по продажам и клиентскому сервису Росбанка в Дудинке.
«Я горжусь профессиональным коллективом Росбанка в Дудинке и благодарю МВД за ответственный подход и признание вклада сотрудников банка в общее дело по борьбе с мошенничеством. Вместе с тем, конечно, хотелось бы, чтобы таких ситуаций в нашей практике было меньше. В банке организована и функционирует служба круглосуточного мониторинга подозрительных операций. Мы также всегда напоминаем клиентам о необходимости соблюдать правила информационной безопасности. Общая рекомендация – ставить под сомнение любой входящий звонок, на котором вас просят срочно предпринять какие-либо действия для сохранения денежных средств. При возникновении малейших подозрений или сомнений лучше всего прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк», – отметила Лариса Сабанина, директор территориального офиса Росбанка в Норильске.
«Руководство Отдела МВД России по Таймырскому району выражает особую благодарность за взаимодействие с Отделом МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, проявленную бдительность, профилактику и предотвращение дистанционного мошенничества на территории Таймыра», – отметил в своём выступлении начальник Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району полковник полиции Виталий Цауня.
Росбанк напоминает: связываясь с клиентом по телефону, сотрудник банка НИКОГДА не просит:
- озвучить полные реквизиты банковской карты (полный номер, срок действия, 3-значный код с оборотной стороны карты (СVV2/CVC2), одноразовые пароли подтверждения операции или для входа в «РОСБАНК Онлайн», поступающие на ваш номер мобильного телефона;
- оформить «зеркальную» заявку на кредит для отмены якобы нелегитимной попытки оформления кредита на ваше имя;
- установить какие-либо приложения на ваш номер мобильного телефона;
- перевести денежные средства на «безопасный счёт» под предлогом их спасения;
- сообщить конфиденциальную персональную (например, номер паспорта) и/или банковскую информацию (кодовое слово, полные реквизиты банковской карты, одноразовые пароли) в автоматическом голосовом меню с целью идентификации или отмены подозрительных переводов.
Росбанк на постоянной основе информирует клиентов о новых мошеннических схемах по всем доступным каналам: в мобильном приложении, через PUSH и СМС, памятки при выдаче карт, почтовые рассылки, экраны банкоматов, специальную страницу сайта и в соцсетях, в офисах обслуживания, а также при общении с клиентами через контакт-центр.