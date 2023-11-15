В Дудинке наградили сотрудницу Росбанка

Злоумышленники обманным путём хотели заполучить два миллиона рублей. Сотрудники клиентской службы Росбанка после общения с клиентом поняли, что он находился под психологическим воздействием мошенников, и передали соответствующую информацию в полицию.

«Мы всегда стараемся заботиться о клиентах. Весь персонал отделения проходит регулярные тренинги и знаком с популярными мошенническими схемами. Если мы выявляем подозрительную ситуацию, то стараемся урегулировать вопрос в соответствии с действующими внутренними инструкциями и правилами, чтобы сохранить денежные средства наших клиентов», – сообщила Анна Шелякова, главный эксперт по продажам и клиентскому сервису Росбанка в Дудинке.

«Я горжусь профессиональным коллективом Росбанка в Дудинке и благодарю МВД за ответственный подход и признание вклада сотрудников банка в общее дело по борьбе с мошенничеством. Вместе с тем, конечно, хотелось бы, чтобы таких ситуаций в нашей практике было меньше. В банке организована и функционирует служба круглосуточного мониторинга подозрительных операций. Мы также всегда напоминаем клиентам о необходимости соблюдать правила информационной безопасности. Общая рекомендация – ставить под сомнение любой входящий звонок, на котором вас просят срочно предпринять какие-либо действия для сохранения денежных средств. При возникновении малейших подозрений или сомнений лучше всего прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк», – отметила Лариса Сабанина, директор территориального офиса Росбанка в Норильске.

«Руководство Отдела МВД России по Таймырскому району выражает особую благодарность за взаимодействие с Отделом МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, проявленную бдительность, профилактику и предотвращение дистанционного мошенничества на территории Таймыра», – отметил в своём выступлении начальник Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району полковник полиции Виталий Цауня.