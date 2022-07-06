В Дудинке нашли тело утонувшего в Енисее подростка

В роковой день четверо школьников отдыхали на берегу реки. И хотя купаться в этом месте было запрещено, они всё равно пошли в воду. Мальчик и девочка начали тонуть, одноклассники бросились их спасать, но вытащить на сушу удалось только девочку. Второй подросток скрылся под водой, друзья пытались найти его, но не смогли.

Позднее тело ребёнка обнаружили отдыхающие - в 200 метрах выше по течению, между 8 и 9 причалами на Енисее. В следственном комитете объяснили этот факт сильным ветром и обратными течениями. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти подростка. Кроме того, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.