В Дудинке организуют крещенские купания

Спустя два года в Дудинке вновь возобновили традиционные крещенские купания. Купание в водах рек уже давно стало традицией одного из важнейших православных праздников — Крещения Господне, который отмечается в России 19 января.

Купель будет организована в районе нулевого причала. Окунуться в неё все желающие смогут с 13.00 до 18.00. Обряд освящения воды начнётся в 12.00.

Для переодевания будут развёрнуты специально оборудованные тёплые палатки с настилами, вешалками и скамейками. Также присутствующим будет предложен горячий чай. Безопасность граждан будут обеспечивать спасатели районного управления ГО и ЧС, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

Краевое управление МЧС напоминает, что на юге Таймыра температура воздуха достигнет -50° и ниже. Участникам купания стоит учесть данную информацию, тепло одеться и соблюдать меры безопасности.