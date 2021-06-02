В Дудинке открылся первый пришкольный лагерь

В целом в июне на территории муниципального района будут работать три лагеря с дневным пребыванием детей. В Дудинке в июне отдохнут 250 школьников, в посёлке Носок и селе Караул - по 25 ребят.

С 11 июня начнёт свою работу пришкольный лагерь в посёлке Усть-Авам. Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в селе Хатанга запланировано на 14 июня.

Вторая смена начинается в июле. На базе Дудинской средней школы № 5 будет организован летний отдых для 50 таймырских школьников, ещё 25 ребят пойдут в летний лагерь в посёлке Носок.

Всего в этом году в пришкольных лагерях отдохнут около четырёхсот школьников Таймыра, для которых будет организовано сбалансированное двухразовое питание и разработана культурная программа.